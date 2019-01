France: l'inflation poursuit sa décélération à 1,2% sur un an en janvier (Insee

La hausse des prix à la consommation a ralenti pour le troisième mois consécutif en France, tombant à 1,2% sur un an en janvier, selon une première estimation publiée jeudi par l'Insee.



Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,5%, précise l'Institut national des statistiques qui explique que "la baisse de l'inflation résulterait d'un ralentissement prononcé des prix de l'énergie".



La hausse des prix de l'alimentation accélère légèrement, passant de 2,5% sur an en décembre à 2,7% en janvier, celle des produits frais passant de 7,8% à 8,3%.



La progression des prix reste en revanche stable dans les services à 0,9% sur an, tandis que la baisse de ceux des produits manufacturés ralentit un peu, passant de 0,5% sur un an en décembre à 0,4% en janvier.



Enfin, la hausse des prix du tabac s'est accentuée à 14% sur un an, contre 12,8% en décembre.



L'inflation s'est élevée en moyenne à 1,8% en France l'an dernier, son plus haut niveau depuis 2012, mais elle a commencé à ralentir depuis l'été, tombant à 1,6% sur un an en décembre.



Selon les projections de l'Insee, son rythme annualisé devrait chuter à 1% d'ici le mois de juin.