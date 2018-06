France: l'immigration à nouveau au Parlement, avec l'Aquarius en toile de fond

Le texte "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie" doit être débattu par les sénateurs à partir de mardi. Il a été a été approuvé fin avril par l'Assemblée nationale, la chambre basse.



Les oppositions d'extrême droite, mais également de droite et de gauche, avaient toutes voté contre.



Et, pour la première fois depuis l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, un député de son parti LREM (La République en marche) avait lui aussi voté contre. Quatorze autres députés macronistes s'étaient abstenus, sur 312 élus LREM à l'Assemblée. C'est un signe de la "fébrilité" de la majorité, avait alors estimé Le Figaro, quotidien de droite.



La question migratoire est certainement le sujet le plus clivant parmi les soutiens au président Macron, comme elle l'est d'une manière générale en France, pays qui comptait près de 6 millions d'immigrés en 2014. Le sujet a été au centre de la campagne présidentielle l'an dernier, marquée par la qualification pour le deuxième tour de la cheffe de l'extrême droite, Marine Le Pen.



Pour défendre le projet de loi, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'a eu de cesse de défendre "l'urgence à réagir" pour limiter "une immigration massive" et "en même temps" garantir le droit d'asile, "sacré" en France.



Le projet de loi vise ainsi à réduire à six mois, contre onze aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile, afin d'accélérer l'intégration. Parallèlement, il vise à faciliter l'expulsion des déboutés.



"On ne peut pas prendre toute la misère du monde", a déclaré Emmanuel Macron. La France a enregistré un peu plus de 100.000 demandes d'asile en 2017, un record, et a accordé l'asile à 36% des demandeurs.



L'errance du navire humanitaire Aquarius, dont les plus de 600 migrants secourus en Méditerranée sont arrivés dimanche en Espagne, a une nouvelle fois jeté une lumière crue sur ce sujet épineux.