France : l'élan de "transformation" appelé à se poursuivre (Premier ministre)

Le Premier ministre français Edouard Philippe a souligné, mercredi, sa volonté et celle du président Emmanuel Macron de poursuivre l'élan de "transformation" du pays engagée depuis l'élection présidentielle en mai dernier.



"Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de réformes et de transformations à concevoir, à mettre en oeuvre, à expliquer", a souligné le responsable français après un séminaire gouvernemental à l'Elysée,



"Le président de la République nous a demandé non seulement de garder le même niveau d’ambition, de mobilisation et d’innovation, mais aussi de garder le rythme des réformes au cours du semestre à venir", a affirmé Edouard Philippe en présentant un agenda de réformes chargé pour les prochains mois, dans lequel figurent notamment les difficiles sujets de l'assurance chômage et des retraites.



Lors de la présentation dimanche de ses vœux au peuple français à l’occasion du Nouvel an, le président Macron avait souligné sa détermination à aller de l’avant en 2018 sur la voie des réformes auxquelles il s’était engagé lors de la campagne pour la présidentielle.



Si 2017 a été «l’année du choix», l’année 2018 sera celle de la poursuite des transformations profondes entamées dans divers domaines, avait-il affirmé.



«Je n’arrêterai pas d’agir», avait souligné le chef de l’Etat français en assurant que ces transformations «se poursuivront avec la même force, le même rythme et la même intensité pour rendre la France plus forte, plus juste».



Au total, dix textes ont été adoptés durant les huit premier mois du quinquennat de M. Macron, dont la réforme du code du travail, la loi de la moralisation de la vie publique et la loi antiterroriste.



A présent, l'accent sera notamment mis sur le deuxième chantier social du quinquennat (réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage).



Un projet de loi sur l'immigration est l'asile sera également présenté incessamment au Conseil d'Etat avant d'être examiné au premier semestre au Parlement.



Ce texte doit permettre la refondation complète de la politique d'immigration voulue par le président Macron.