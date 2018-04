France: l'ancien secrétaire d'Etat, Placé, déféré devant la justice

L'ancien secrétaire d'Etat a été entendu pour des faits d'"outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique", "insulte à caractère racial" et "violence sans incapacité commise en état d'ivresse".



Jeudi, Jean-Vincent Placé a été confronté à la jeune fille de 20 ans qu'il a insulté dans ce bar parisien. Lors de la soirée, l'ancien sénateur, très alcoolisé, l'avait traitée de "sale pute qui ne mérite que ça" après que cette dernière a refusé son invitation à danser contre rémunération. Les deux amies qui accompagnaient la jeune fille ont également été confrontées à l'élu dans la matinée de vendredi.



Après cette scène, le vigile de l'établissement avait alors sorti Jean-Vincent Placé du bar. Ce dernier avait également lancé des insultes à caractère raciste à l'attention du portier: "On n'est pas au Maghreb ici. Je vais te renvoyer en Afrique moi. Tu vas voir!". D'autres insultes ont été prononcées, cette fois-ci en direction des policiers de la brigade anti-criminalité des 5e et 6e arrondissements appelés sur les lieux. L'un des fonctionnaire a porté plainte pour "outrage".