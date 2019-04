France: incendie à bord d'un navire de passagers, pas de blessé

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à bord d'un navire de Brittany Ferries, au large des côtes françaises, mais a été rapidement maîtrisé, sans faire de victime, a indiqué la préfecture maritime de l'Atlantique.



"Le feu a été rapidement maîtrisé et il n'y a eu aucun blessé parmi les 766 passagers et les 142 membres d'équipage" du Pont-Aven, qui transportait des passagers de différentes nationalités, dont des Anglais, des Français, des Espagnols, mis aussi des Américains, des Chinois et des Polonais, selon la même source.



Le navire de 184 mètres de long a alerté à 02H00 GMT le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage (CROSS) d'Etel, en Bretagne (Ouest), qu'un incendie était en cours dans l'un de ses deux compartiments machine.



Il reliait Plymouth (Grande-Bretagne) à Santander (Espagne) et se situait alors à 77 nautiques (environ 142 kilomètres) de la pointe de Penmarc'h, au sud-ouest de la péninsule bretonne.



Un hélicoptère de la Marine nationale avec à son bord une équipe de marins-pompiers et une équipe d'évaluation et d'intervention (EEI) a immédiatement été déployé. Un remorqueur d'intervention d'assistance et de sauvetage a également été envoyé sur zone.



A 02H40 GMT, le navire de la compagnie française a indiqué avoir pu éteindre l'incendie et être toujours manoeuvrant.



Le Pont Aven devait être dérouté en fin de journée vers un port breton, selon la préfecture maritime.