France : importante découverte de sépultures antiques d'enfants gallo-romains

Une équipe d'archéologues vient de mettre au jour une trentaine de sépultures antiques, essentiellement d'enfants et de nouveaux nés, une découverte qui éclaire sur les rites funéraires du premier siècle après Jésus Christ.



Les archéologues effectuaient des fouilles sur le site du rempart romain de Montaury, surplombant la ville de Nîmes dans le Sud de la France. Ils en étaient à leur cinquième campagne, entamée durant cet été, lorsqu’ils ont découvert des tombes d'enfants gallo-romains érigées au 1er siècle après JC.



Certaines de ces tombes ont été datées avec précision et identifiées comme ayant été érigées entre l'an 25 et l'an 30 de notre ère, selon l'INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).



D’après les médias, les ossements vont à présent être analysés dans des laboratoires spécialisés. Ils apporteront sans doute un nouvel éclairage sur les pratiques mortuaires des Nîmois de l'Antiquité.



Le rempart augustéen de la colline de Montaury, l'une des 7 entourant Nîmes, est l'un des plus grands et des mieux conservés de France. Une partie des 300 mètres de rempart, érigés en 16 avant Jésus Christ sur ordre de l'empereur Auguste, est encore visible de nos jours.