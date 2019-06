France: deux blessés après des coups de feu devant une mosquée

Deux personnes ont été blessées dans une fusillade qui a éclaté ce jeudi après-midi devant une mosquée à Brest (Finistère), indique Le Télégramme. Une information confirmée à 20 Minutes par une source policière. Les faits ont eu lieu vers 16h30, rue de Gouesnou, près du centre culturel et islamique de la ville.



Le tireur qui circulait à bord d’un véhicule Clio de marque Renault a ouvert le feu à plusieurs reprises sur un groupe de personnes. Il est activement recherché.



Les victimes ont été secourues par les pompiers et le Samu. Le quartier a été bouclé par les forces de l’ordre. « Pour l’instant, nous ne savons pas s’il y a un lien entre les coups de feu et la mosquée », nous précise une source proche du dossier.



Contacté par 20 Minutes, le parquet de Paris indique que la situation est en cours d’évaluation par la section antiterroriste, en relation avec le parquet de Brest.