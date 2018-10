France: démantèlement d'un trafic franco-italien de faux billets

L'opération de police, déclenchée le 16 octobre, a mené à l'arrestation du principal suspect, un habitant du département de la Moselle achetant régulièrement des fausses coupures de 100, 50 et 20 EUR à Naples, qu'il écoulait par la suite en France à l'aide de complices.



"Les enquêteurs évaluent à 2.000 les fausses coupures écoulées par le biais de la filière française" basée en Moselle et dans le Puy-de-Dôme (centre), a expliqué le procureur François Pérain, lors d'une conférence de presse.



Quatre personnes ont été mises en examen en France, dont trois placées en détention provisoire et une placée sous contrôle judiciaire.



En Italie, huit individus ont été présentés devant un juge et un atelier de fausses monnaies a été découvert au domicile du père de l'un d'entre eux, à Naples. Les carabiniers ont également saisi 150.000 euros en fausses coupures.



L'enquête policière avait débuté en février 2018 à la suite d'informations communiquées par les autorités italiennes.



Pour faciliter la coordination des opérations, les agents italiens et français ont formé une équipe commune d'enquête (ECE), "une première entre les deux pays", s'est félicité M. Pérain.



"Europol a indiqué qu'il s'agissait de l'opération la plus significative de l'année 2018 menée dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon de billets", a souligné le procureur.