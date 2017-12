France: condamné pour avoir tenté d'infiltrer avec force le cortège du roi Mohammed VI

Un Marocain de 39 ans qui avait tenté de s'introduire avec force dans le cortège du roi du Maroc, près de Paris, pour parler de son père au souverain, a été condamné mercredi par la justice française à 4 mois de prison avec sursis.



Le tribunal correctionnel de Meaux, près de Paris, l'a en revanche relaxé du chef de "violences volontaires avec armes". Une peine de cinq mois de prison avec sursis avait été requise mi-décembre.



Le 24 septembre, le prévenu avait tenté de s'engouffrer dans le cortège de Mohammed VI, qui circulait non loin du château de Betz, lieu de résidence du roi.



Alors qu'il tentait de s'approcher du cortège au volant d'une voiture, deux motards CRS lui avaient demandé de s'arrêter. Il avait ensuite tenté de contourner des véhicules du convoi avant d'être stoppé.



Pour Ralph Boussier, l'avocat de deux agents de sécurité marocains, parties civiles au procès, "il fallait une sanction qui appelle l'attention de toute personne qui voudrait s'approcher du cortège d'une personnalité".



"Arrivant à vive allure, il aurait pu renverser un motard" et, "vu le contexte" de menace terroriste, "il aurait pu se faire tirer dessus. Heureusement que les agents ont gardé leur sang froid. Aux Etats-Unis, il était mort", a ajouté l'avocat.



Deux jours avant l'incident, l'homme, qui possède une carte de séjour française, s'était déjà approché du château de Betz. Des faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi, selon Me Idir.