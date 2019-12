France: blocages routiers pour protester contre la hausse du gazole

Des routiers membres de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) bloquaient samedi plusieurs grands axes à travers la France afin de protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole prévue par le gouvernement français.



Ces opérations, avec quinze points de blocage prévus principalement sur des routes à forte circulation de poids lourds étrangers, doivent prendre fin d'ici à la fin de l'après-midi, a précisé à l'AFP Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE.



Les blocages, mis en oeuvre à partir de 07H00 locales (06h00 GMT), sont désormais tous en place depuis 10H30 locales, occasionnant sur certains axes de fortes perturbations notamment en région parisienne, et sur des autoroutes dans le centre-est, le sud et le sud-ouest du pays, a déclaré M. Rivera.



Des barrages filtrants et opérations escargots provoquaient plusieurs kilomètres de bouchons en plusieurs endroits en France.



Les barrages ayant démarré dès 07H00 samedi matin devraient être levés en milieu d'après-midi, les autres perdureront jusqu'à la fin de journée et cesseront dès la nuit tombée "pour ne prendre aucun risque pour la sécurité", a déclaré le délégué général de l'OTRE.



"La cible de ces actions sont les poids lourds étrangers qui contrairement aux français ne contribuent pas au financement des infrastructures, et en plus exercent le plus souvent en France d'une manière illégale en ne respectant pas la réglementation européenne dite du cabotage", encadrant l'exercice d'une activité de transport dans un pays tiers, a déclaré Jean-Marc Rivera à l'AFP.



"Au lieu d'opérer durant sept jours, des entreprises ne respectent pas cette limite et exercent en continu notamment parce qu'elles paient leurs salariés moitié moins que les Français, donc si le projet de loi finances est adopté en l'état, ces sociétés auront en plus un avantage fiscal sur le carburant", a-t-il poursuivi.



Les routiers dénoncent une hausse de 2 centimes de leurs taxes sur le gazole dans le projet de loi de finances en France pour 2020. Cette mesure, qui doit rapporter 140 millions d'euros en année pleine, est destinée à financer les infrastructures de transports.



Elle a été approuvée par l'Assemblée nationale le 17 octobre, puis supprimée par le Sénat en première lecture. Une commission mixte paritaire doit se réunir mercredi prochain pour tenter de trouver un accord sur un texte.



Ces blocages interviennent alors que la France fait face depuis jeudi à une grève massive contre une réforme des retraites. Cette mobilisation affecte en particulier les transports publics, entraînant son lot de difficultés et de crispations pour les usagers. Certains secteurs d'activités tournent également au ralenti.