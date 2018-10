France: arrestation de Redoine Faïdd, célèbre braqueur évadé de prison

Le braqueur Redoine Faïd a été arrêté ce mercredi matin dans son fief de Creil, dans l'Oise, 94 jours après sa spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau. Il avait été repéré depuis plusieurs dans un appartement, se grimant en femme voilée pour passer inaperçu, selon nos informations. Récit d'une enquête hors normes.



A 4 heures du matin, les forces de l’ordre ont interpellé le braqueur récidiviste au terme de 94 jours de cavale.



Le 1er juillet à la prison de Réau, près de Melun, Redoine Faïd est au parloir avec l’un de ses frères, Brahim. Rien d’anormal pour un dimanche matin, à part peut-être l’heure de ce rendez-vous dominical, avancée pour voir un match de foot.



Une entrevue interrompue par le bruit assourdissant d’un hélicoptère survolant le centre pénitentiaire. Un commando de deux hommes, vêtus de cagoules et de brassards de police, ont pris en otage le pilote de l’engin touristique. Armés de Kalachnikov, ils l’obligent à se poser dans la cour d’honneur et sautent de l'appareil.



Après avoir scié plusieurs portes et lâché des fumigènes, le duo entre dans le parloir. Ils récupèrent Redoine Faïd et repartent ensemble par la voie des airs. En dix minutes l’un des détenus les plus surveillés de France s’évade de prison.