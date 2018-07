France: accusé de violences, un collaborateur d'Emmanuel Macron placé en garde à vue (justice)

Alexandre Benalla, collaborateur du président français Emmanuel Macron mis en cause après la diffusion de vidéos le montrant frappant un manifestant, a été placé en garde à vue vendredi matin, a-t-on appris de source judiciaire.



Alexandre Benalla, dont la présidence française a par ailleurs annoncé le prochain licenciement, est visé pour des faits de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonctions, de port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection, a-t-on précisé de même source, tandis que ne cessait d'enfler l'affaire, très embarassante pour le président Macron.



Trois policiers ont été par ailleurs suspendus à titre conservatoire pour avoir extrait des images de vidéo-surveillance de la Ville de Paris et les avoir transmises à Alexandre Benalla, a-t-on appris vendredi auprès d'une source proche du dossier.



Les trois policiers sont un contrôleur général, un commissaire et un commandant.