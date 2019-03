France: Sibeth Ndiaye nommée porte-parole du gouvernement

l'Elysée vient d'annoncer trois nominations en remplacement de Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes nommée tête de liste de La République en marche pour les élections européennes, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, respectivement porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat au Numérique, qui ont décidé de se lancer dans la course pour les municipales à Paris.



Sibeth Ndiaye est nommée secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, tandis qu'Amélie de Montchalin remplace Nathalie Loiseau en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée des Affaires européennes. Cédric O remplace quant à lui Mounir Mahjoubi en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Economie et des finances et du ministre de l’Action et des comptes publics, en charge du Numérique.