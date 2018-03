France: Rougier Afrique en redressement judiciaire

La justice française a placé lundi en redressement judiciaire la branche Afrique du négociant français en bois Rougier, très présent sur le continent où il emploie l'essentiel de ses 3.000 salariés, en particulier au Gabon et au Cameroun.



Saisi du dépôt de bilan de Rougier SA, la holding de tête de l'entreprise, le 2 mars, le tribunal de commerce de Poitiers (centre de la France) l'a placée en procédure de sauvegarde et sa branche Afrique International en redressement judiciaire.



La procédure de sauvegarde est plus légère que le redressement: elle implique que l'entreprise a des difficultés financières mais sans être en cessation de paiements. En revanche, un redressement judiciaire signifie que l'entreprise ne peut plus faire face à ses paiements mais qu'une solution (un "redressement") est possible.



Le tribunal a fixé au 18 mai une audience sur le maintien d'une période d'observation pour Rougier Afrique International (RAI), qui emploie en Afrique l'essentiel des 3.000 salariés du groupe.



D'ici là, un rapport devra établir si les capacités financières de l'entreprise permettent une poursuite d'activité.



Au cours de la même audience de mai, le tribunal examinera le sort de Rougier SA, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan, le prononcé du redressement ou la liquidation, sur la base de la liste des créanciers, dettes, contrats recueillis.



D'ici là, les dirigeants de Rougier SA devront déposer 15 jours avant l'audience un projet de plan s'il existe une possibilité sérieuse d'être sauvegardée. (afp)