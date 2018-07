France: Redoine Faïd traqué "par une centaine de policiers spécialisés" (police)

Le braqueur récidiviste Redoine Faïd est désormais traqué par "une centaine de policiers spécialisés" après son évasion spectaculaire d'une prison de région parisienne, un établissement jugé mardi "adapté" par la ministre française de la Justice en dépit des critiques.



Après les 2.900 policiers et gendarmes mobilisés dans les heures qui ont suivi son évasion dimanche de la prison de Réau (région parisienne), ce sont désormais une centaine de policiers spécialisés de la police judiciaire qui sont sur ses traces, a indiqué Philippe Veroni, chef de la Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière (SDLCODF).



"L'évasion a été mûrement réfléchie et faite probablement par des membres du grand banditisme", a-t-il dit devant la presse.



"Habitué à la cavale", Redoine Faïd est un "individu dangereux", "un criminel qui a déjà tué", a-t-il insisté, en référence à l'affaire du braquage raté qui a coûté la vie à une policière municipale en 2010. Redoine Faïd, considéré comme "l'organisateur" de l'opération, a été condamné dans cette affaire à 25 ans de prison en appel en avril dernier.



"Pour l'instant, (les recherches) se concentre(nt) sur le territoire national", a affirmé le responsable policier.



Pendant ce temps, la polémique ne faiblit pas en France: depuis l'évasion, la ministre de la Justice Nicole Belloubet est sous le feu des critiques.



Si elle a admis lundi une possible "défaillance", elle a en revanche défendu mardi le choix de l'incarcération de Redoine Faïd à Réau, une décision contestée par un syndicat.



"Le centre pénitentiaire de Réau est une prison moderne, sécurisée. Elle est donc adaptée pour accueillir un type de détenus comme Redoine Faïd", a affirmé la ministre de la Justice devant l'Assemblée nationale. "Le régime" d'incarcération de Faïd, "+DPS+ (détenu particulièrement signalé) était spécifiquement adapté à une prise en charge nécessitant une surveillance renforcée", a-t-elle ajouté.



Mme Belloubet a rappelé avoir diligenté une mission de l'Inspection générale de la justice pour comprendre "comment cette évasion a pu se produire". Ses conclusions seront rendues "d'ici une quinzaine de jours".



En 2013, Redoine Faïd avait été repris en banlieue parisienne six semaines après son évasion de la prison de Lille-Sequedin (nord de la France).



Placé en garde à vue dimanche, son frère Brahim, 58 ans, qui se trouvait avec lui au parloir de Réau juste avant l'évasion, a été relâché lundi soir. Selon son avocate Keren Saffar, il n'était pas dans la confidence.



C'est à la demande de Redoine Faïd que la visite au parloir prévue l'après-midi a été avancée au matin, a-t-elle expliqué à l'AFP: "Samedi, Redoine a dit à son frère: +Demain, tu devrais venir le matin comme ça tu peux regarder le match l'après-midi tranquille chez toi+ (Espagne-Russie au Mondial de football, NDLR)".