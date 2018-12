France : Les créations d'emploi en repli au troisième trimestre

Entre juillet et septembre derniers, 15.000 créations nettes d'emploi ont été enregistrées dans l'économie, contre 15.900 au trimestre précédent, portant à 175.100 le nombre de nouveaux postes sur un an, bien loin des 269.500 emplois créés sur un an à la même période l'année dernière précise l’Institut.



Sur un an, le pays a créé 175.100 emplois, soit une baisse de 35 % par rapport à la même période l'an dernier. En 2017, quelque 326.200 créations d’emploi avaient été enregistrées.



Selon l’Insee, lors du troisième trimestre 2018, les créations ont à nouveau reculé dans la fonction publique (- 7.400). Dans le secteur privé, qui a créé 22.400 postes, l'emploi est resté solide dans la construction et les services. En revanche, le secteur de l'industrie a enregistré 900 postes en moins par rapport au deuxième trimestre.



En outre, l'emploi a significativement reculé dans le secteur intérimaire (- 9.600).



Selon les analystes économistes, plusieurs raisons expliquent ce ralentissement de l'emploi salarié notamment l'affaiblissement de la conjoncture.



La croissance a accéléré de 0,4 % entre juillet et septembre après une hausse de seulement 0,2 % aux deux premiers trimestres qui se traduit aujourd'hui, avec un retard habituel de trois à six mois, sur l'emploi salarié. Et elle devrait tourner autour de 1,5 % en 2018, contre 2,3 % en 2017.