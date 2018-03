France : Le député Olivier Faure prendra la tête du Parti socialiste

Le député Olivier Faure prendra la tête du Parti socialiste (PS) français après l'annonce par l’ancien ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll de son retrait de la course au poste de premier secrétaire de cette formation de gauche.



Agé de 49 ans, Olivier Faure, qui préside le groupe de la gauche nouvelle à l’Assemblée nationale, a obtenu 49,75% des suffrages des militants socialistes lors d’un scrutin organisé jeudi soir par le parti pour la désignation de son nouveau patron, selon les résultats communiqués par le PS.



Arrivé deuxième du premier tour de ce scrutin avec 25%, Stéphane Le Foll a annoncé, vendredi, le retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire du Parti socialiste.



"Le résultat est sans appel. Il est net (...) Je ne serai pas candidat le 29 mars", a déclaré à la presse l'ancien ministre de l'Agriculture.



"Je considère qu'Olivier Faure a maintenant la responsabilité d'être le prochain premier secrétaire de ce Parti socialiste", a poursuivi Stéphane Le Foll.



Les autres figures du parti qui étaient en lice pour le poste de premier secrétaire Emmanuel Maurel et Luc Carvounas ont obtenu respectivement 18% et 7%.



Olivier Faure deviendra officiellement premier secrétaire lors du prochain congrès du PS qui se déroulera à Aubervilliers en région parisienne, les 7 et 8 avril prochain.



Le nouveau patron du parti aura la lourde tâche de rassembler les socialistes. Il sera appelé à diriger le PS après les résultats catastrophiques enregistrés lors des derniers échéances électorales notamment la présidentielle et les législatives de 2017.