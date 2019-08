France: Le colonel Benoît Ferrand nommé à la tête de la sécurité de la présidence

Le colonel Benoît Ferrand est nommé à compter du 1er septembre directeur de la sécurité de la présidence de la République (DSPR), issue de la refonte du dispositif de protection du chef de l'État, et commandant militaire de la présidence, selon le Journal officiel de mercredi.



Il remplacera dans ces fonctions le général de brigade Eric Bio-Farina, qui y avait été temporairement nommé début mai en attendant de prendre le commandement de la garde républicaine début septembre.



La DSPR va rassembler le Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) et le commandement militaire de l'Élysée, dans le cadre de la refonte du dispositif de protection du chef de l'État, "engagée à l'automne 2017, bien avant l'affaire Benalla", avait insisté la présidence en mai.



Alexandre Benalla, ex-chargé de mission à l'Elysée, avait travaillé sur cette nouvelle organisation, avant d'être mis en cause pour avoir brutalisé un manifestant le 1er mai 2018.



Les remous de cette affaire ont touché les cadres de la sécurité de la présidence, dont le général Lionel Lavergne, alors chef du GSPR, mis en cause dans un rapport du Sénat. Celui-ci a d'ailleurs quitté ses fonctions en mai.



Le commissaire divisionnaire Georges Salinas est, lui, nommé directeur adjoint de la sécurité de la présidence à compter du 1er septembre également, précise un arrêté publié dans le JO. Au sein de la DSPR, il sera en charge du GSPR.