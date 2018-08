France : La croissance confirmée à 0,2% au 2e trimestre (Insee)

La croissance de l'économie française au 2e trimestre a été de 0,2%, soit le même rythme qu'au premier trimestre, selon des chiffres annoncés mercredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).



'’L'estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre 2018 est confirmée à +0,2 %’’, a indiqué l’Insee sur son site internet.



Par rapport à la première estimation publiée fin juillet, les composantes de la croissance du 2e trimestre sont quasiment inchangées, à savoir 0,2 point provenant de la demande intérieure et 0,2 point (contre 0,3 point initialement) de la variation des stocks des entreprises, la contribution du commerce extérieur étant négative à hauteur de 0,3 point.



Cette deuxième estimation confirme une première évaluation publiée fin juillet par l’organisme public. De l’avis des analystes économiques, les chiffres annoncés par l’Insee rendent définitivement hors d’atteinte les 2 % de croissance initialement prévus par le pour 2018.



Dans cette deuxième estimation, l’Insee évoque un léger recul de la consommation des ménages de 0,1 % entre avril et juin après avoir augmenté de 0,2 % lors du premier trimestre, plombée notamment par la grève de la SNCF.



La consommation en biens s’est aussi repliée de 0,3 % tandis que celle de services a plafonné à 0,1 %, avec une baisse de 2,7 % dans les transports, « principalement dans le transport ferroviaire ». Le commerce extérieur a également eu un impact négatif sur le PIB, de l’ordre de 0,3 point, la forte hausse des importations (+1 %) n’ayant été que partiellement compensée par celle des exportations (+0,2 %).



Par contre, côté investissement des entreprises, l’Insee fait état d’une accélération de +1,3 % après +0,1 % au premier trimestre.



Au total, l’organisme public prévoit 1,7 % de croissance pour l’ensemble de l’année, rejoignant le taux prévu par Bercy en 2018.



Dans son projet de loi de finances, voté en décembre, le ministère de l’économie et des finances avait prévu 1,7 % de croissance pour 2018. Mais ce chiffre avait été relevé à 2 % dans le cadre du programme de stabilité envoyé fin avril à Bruxelles, considéré comme la dernière prévision officielle du gouvernement.