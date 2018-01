France: Jonathann Daval avoue le meurtre de sa femme, Alexia

Jonathann Daval a avoué mardi le meurtre de son épouse Alexia, dont le corps avait été retrouvé fin octobre dans un bois de Haute-Saône. L’informaticien de 34 ans, placé en garde à vue depuis lundi, "a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c’était un accident, qu’il ne voulait pas et il regrette", ont indiqué ses avocats Mes Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer.



La procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot a confirmé la tenue d'une conférence de presse ce mardi à 21h30 : Jonathann Daval devrait donc être mis en examen dès ce mardi soir.



"Ce n'était pas un mauvais homme, il a été dépassé par cette fin dramatique qu'il n'a pas voulu", explique son avocat Me Schwerdorffer.



Face aux enquêteurs qui l'interrogeaient depuis plus de 24 heures à la gendarmerie de Besançon (Doubs), Jonathann Daval a avoué le meurtre de sa femme, Alexia, retrouvée morte fin octobre dans un bois de Haute-Saône, à quelques kilomètres de leur domicile de Gray-la-Ville. Du veuf éploré, le mari est passé à meurtrier.