France/Italie: Salvini et Di Maio "disponibles" pour dialoguer

Les deux chefs politiques du gouvernement populiste italien, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, se sont déclarés "disponibles" pour dialoguer avec le gouvernement français, qui a rappelé jeudi son ambassadeur de Rome pour consultations.



"Nous sommes tout à fait disposés à rencontrer le président (français Emmanuel) Macron et le gouvernement français", a écrit M. Salvini, patron de la Ligue (extrême droite) dans un communiqué. "Nous sommes disponibles pour des rencontres au plus haut niveau avec le gouvernement français", a écrit de son côté M. Di Maio, chef du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) sur Facebook.