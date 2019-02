France-Italie : Macron et Mattarella "réaffirment l'importance" de la relation

Le président français Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella ont "réaffirmé l'importance pour chacun des deux pays de la relation franco-italienne", a rapporté mardi soir la présidence française, alors que la relation entre les deux pays est singulièrement tendue.



Les deux chefs d'Etat, qui ont échangé au téléphone, "ont rappelé que la France et l'Italie, qui ont construit ensemble l'Europe, ont une responsabilité particulière pour oeuvrer de concert à la défense et à la relance de l'Union européenne", selon le communiqué français.



L'échange entre MM. Macron et Mattarella est intervenu alors que la France a rappelé jeudi son ambassadeur pour protester contre une série de déclarations jugées "outrancières" de responsables italiens contre le président et le gouvernement français, une rare escalade entre deux pays de l'UE.



La rencontre en France du vice-Premier ministre Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) avec des "gilets jaunes" contestant la politique sociale et économique de M. Macron a été pour Paris la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.



Le chef de la Ligue (extrême droite) et ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini s'était dit lundi disposé à rechercher "de nouveau de bons rapports" avec la France.



L'échange mardi entre les deux chefs d'Etat est un pas supplémentaire dans l'apaisement entre Paris et Rome. Selon la présidence française ils ont "réaffirmé l'importance pour chacun des deux pays de la relation franco-italienne, nourrie par des liens historiques, économiques, culturels et humains exceptionnels."