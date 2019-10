France/Incendie industriel : le mélange de produits complique l'évaluation de toxicité

La ministre française de la Santé a reconnu mercredi ne pas être en mesure d'évaluer de manière complète la toxicité des émanations de l'incendie spectaculaire d'une usine chimique à Rouen (nord-ouest de la France) la semaine dernière, en raison du mélange de plusieurs produits.



Les autorités françaises ont annoncé mardi soir que 5.253 tonnes de produits chimiques avaient été détruites dans l'incendie de l'usine Lubrizol, classée comme particulièrement dangereuse, dans la nuit du 25 au 26 septembre.



"En réalité, aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. C'est la demande que nous allons faire à l'Ineris, qui est l'agence chargée de l'évaluation des risques industriels", a déclaré mercredi sur la radio France Inter la ministre Agnès Buzyn.



"L'Etat aujourd'hui ne peut pas répondre à cette question", a-t-elle ajouté.



Mais, a-t-elle précisé, le plus important était "de vérifier que des produits hautement toxiques n'étaient pas dans les fumées, dans les suies ou dans l'eau. Et c'est la première chose que nous avons faite".



La ministre s'est montrée rassurante concernant les émanations d'hydrocarbures polycycliques et les fibres d'amiante, dont la présence ne dépasse pas les seuils autorisés selon les études déjà effectuées. Pour la dioxine, elle a promis des "résultats au fur et à mesure dans la semaine".



L'usine Lubrizol, où travaillent environ 400 personnes, fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels.



Des habitants de la zone se plaignent toujours de nausées et de vomissements.



Mardi soir, quelque 2.000 personnes selon un syndicat et une source policière ont manifesté leur inquiétude à Rouen, pour dénoncer le groupe chimique Lubrizol et l'attitude des autorités soupçonnés de "cacher la vérité" sur les conséquences de l'incendie.



Réclamée depuis plusieurs jours par plusieurs députés français et groupes politiques, une mission d'information sur l'incendie va être créée à l'Assemblée nationale, a-t-on appris mercredi de source parlementaire.