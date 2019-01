France : Ils passent le nouvel an bloqués dans un manège à 50 mètres du sol

Les huit personnes, dont cinq mineurs de 13 à 17 ans, ont passé la dernière nuit de l'année les pieds dans le vide à 50 mètres au-dessus de la terre ferme dans un manège bloqué pour une défaillance technique, rapportent les médias locaux affirmant que le calvaire a duré plus de neuf heures pour certaines d'entre elles.



Ces personnes se sont retrouvées bloquées dans le "BomberMaxxx", un gigantesque bras de 52 mètres qui propulse une nacelle dans les airs, sur la fête foraine du centre-ville de Rennes. Lundi 31 décembre, vers 20H30, le bras s'est soudain bloqué à cause d'un incident technique.



Après une spectaculaire opération de sauvetage et la mobilisation d’une équipe de cinq pompiers spécialisés du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et d’un hélicoptère de la Sécurité civile, les huit personnes ont finalement été redescendues en bonne santé, mardi, la première d'entre elles vers 5h40.