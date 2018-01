France Gall : ses fans pourront lui rendre hommage mercredi et jeudi

Un dernier adieu. Le grand public et les proches de France Gall sont invités à lui rendre hommage mercredi 10 et jeudi 11 janvier au funérarium du Mont-Valérien, où sera exposé le cercueil de l'artiste, a annoncé à l'Agence France-Presse sa chargée de communication, Geneviève Salama. Situé à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le funérarium du Mont-Valérien sera ouvert aux visites de 9 heures à 18 heures (44, chemin des Cendres).



Les obsèques civiles se dérouleront quant à elles vendredi 12 janvier « dans la plus grande intimité », selon le souhait de la famille. Décédée dimanche 7 janvier dans la matinée à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites d'un cancer, France Gall reposera dans le caveau familial au cimetière de Montmartre, à Paris, auprès de son époux Michel Berger et de leur fille.



France Gall avait été hospitalisée mi-décembre officiellement pour une infection sévère. La chanteuse avait eu un cancer du sein un an après le décès subit de Michel Berger, à 44 ans, en 1992. « France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité », avait réagi Emmanuel Macron à l'annonce de la mort de la chanteuse. (afp)