France/CAN des quartiers : victoire écrasante du Maroc face à la Tunisie

La Coupe d’Afrique des Nations des quartiers s’est terminée en apothéose, dimanche soir à Créteil (banlieue de Paris), avec une victoire écrasante du Maroc contre la Tunisie (9-4).



La CAN des quartiers est organisée sur le modèle de la véritable CAN 2019 (en Egypte du 21 juin au 19 juillet). Ses tournois, destinés à promouvoir le "vivre ensemble", sont diffusés en direct sur les réseaux sociaux en Ile-de-France et rencontrent un succès fou dans l'hexagone et au-delà.



Selon Le Parisien, plus de 4.000 spectateurs, le double de ceux présents jeudi lors de la demi-finale, ont assisté au match final au Stade Duvauchelle à Créteil.



Un succès auquel ne s’attendait pas Moussa Sow, le Franco-sénégalais qui eu l’idée d’organiser le tournoi. « C’est fou ! Où qu’on aille, chaque jour dans la ville, dans les rues, dans les mosquées et les églises pour faire la prière, dans les supermarchés, les gens ne parlent que de ça ! La dernière fois que Créteil a vibré, c’était pour le match amical Sénégal - Cameroun en 2005. C’est une immense fierté», a-t-il déclaré au Parisien.



Cette CAN des quartiers ou CAN des Banlieues suscite un engouement tel que de grandes célébrités notamment du ballon rond la soutiennent dont le Lion de l’Atlas Nabil Dirar, Karim Benzema et Didier Drogba.