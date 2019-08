France-Brésil : Macron riposte à Bolsonaro après ses insultes à son épouse

M. Bolsonaro a tenu "des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse", a-t-il lancé en marge du sommet du G7 à Biarritz. "Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste, c'est triste mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait "très rapidement" que les Brésiliens "auront un président qui se comporte à la hauteur".



"Je pense que les Brésiliens qui sont un grand peuple ont un peu honte de voir ces comportements", a encore dit M.Macron.



Jair Bolsonaro a endossé dimanche sur Facebook un commentaire offensant pour Brigitte Macron, tandis qu'un de ses ministres traitait le chef de l'Etat français de "crétin opportuniste".



Ces attaques inédites marquent une très nette escalade dans les tensions entre Brasilia et Paris, avivées ces derniers jours par les pressions qu'exercées la France, qui accueillait un sommet du G7, sur Jair Bolsonaro pour qu'il agisse contre les dramatiques incendies en Amazonie.



M. Bolsonaro a réagi à un post dans lequel on se moquait du physique de la Première Dame française, qui apparaissait sur une photo désavantageuse, le comparant à celui de Michelle Bolsonaro, rayonnante le jour de l'investiture de son mari.



"Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro ?", lit-on à côté de photos des deux couples présidentiels. "C'est la jalousie (...) de Macron, je parie", écrit l'internaute, Rodrigo Andreaça.



"N'humilie pas le type - MDR ("mort de rire"), a répondu en commentaire le président brésilien, parlant de son homologue français.



A la veille du G7, Emmanuel Macron avait accusé M. Bolsonaro de lui avoir "menti" sur ses engagements en matière d'écologie et a annoncé que la France s'opposait désormais à l'accord controversé de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, un groupe de pays sud-américains, dont le Brésil.



Quelques semaines plus tôt, autre signe de la dégradation des relations entre les deux pays depuis l'arrivée du populiste et climato-sceptique Jair Bolsonaro au pouvoir : le président brésilien avait annulé au dernier moment un rendez-vous qu'il avait avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, arguant qu'il avait rendez-vous .... Chez le coiffeur.