France/Agression dans une prison: le détenu radicalisé blessé, sa campagne tuée

La compagne du détenu radicalisé, blessée lors de l'assaut du Raid dans la prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe (Orne) où deux surveillants ont été grièvement poignardés, est décédée mardi soir.



"La femme est décédée", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. Son compagnon, Michaël Chiolo, est plus légèrement blessé, à la joue, selon la même source.

Vers 08h45 GMT le détenu, Michaël Chiolo, a attaqué deux surveillants avec un couteau en céramique, selon l'administration pénitentiaire.



Les victimes ont été grièvement blessées au visage et au thorax, selon une source policière. Âgés d'une trentaine d'années, elles ont été hospitalisées mais leurs jours ne sont pas en danger, a précisé Alassanne Sall, délégué FO de la prison, selon lequel le détenu a dit "Allah Akbar" en passant à l'attaque.



Un surveillant, "éventré", "est au bloc pour une intervention chirurgicale", l'autre a été touché à la mâchoire, au visage et dans le dos, selon le syndicaliste.



"C'est vraiment une tentative d'assassinat. Il y avait du sang partout. L'unité de vie familiale était un champ de bataille", a-t-il raconté.



Détenu de droit commun, Michaël Chiolo, 27 ans, purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle et était libérable en 2038.



Il est considéré comme "radicalisé en prison", selon une source policière, mais n'était pas détenu dans le quartier pour radicalisés ouvert en septembre, a précisé le syndicat FO.



Selon Pauline Brion, l'avocate du détenu, il a rencontré sa compagne en prison après sa conversion et "ils projetaient de se marier".



Converti à l'islam en 2010, Chiolo a été condamné en appel fin 2015 à 30 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration suivie de mort et vol avec arme, puis à un an d'emprisonnement pour apologie publique d'acte de terrorisme.



Il avait été reconnu coupable, avec un complice, d'avoir séquestré, "momifié" et finalement étouffé un octogénaire chez lui.



Les deux hommes s'étaient rendus le 17 avril 2012 au domicile de Roger Tarall, 89 ans, à Montigny-lès-Metz (Nord-est), pour le cambrioler. Le vieil homme avait été ligoté et bâillonné, son visage emballé dans des bandes médicales, tandis que les voleurs procédaient à la fouille de son appartement. Roger Tarall était mort asphyxié.



En novembre 2015, Michaël Chiolo a été condamné à un an de prison ferme pour avoir demandé à ses codétenus de "rejouer" l'attaque de la salle de concert du Bataclan à Paris (où 90 personnes ont été tuées le 13 novembre 2015 lors d'une attaque terroriste) dans la cour de la maison d'arrêt.



Le centre de Condé-sur-Sarthe, "l'un des deux établissements français les plus sécuritaires", accueille 110 détenus pour 195 places, selon Mme Belloubet.



Cette agression intervient dans un contexte de climat social tendu dans les prisons françaises, où des surveillants mènent depuis plusieurs mardis des actions pour réclamer une évolution de leur statut.