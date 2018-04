Français de l'étranger (5e circonscription): la députée LREM Samantha Cazebonne réélue

Mme Cazebonne a été réélue face au candidat de La France insoumise François Ralle-Andreoli. Les résultats définitifs n'étaient pas encore connus dimanche soir.



Samantha Cazebonne, 46 ans, largement élue en juin 2017 face au même adversaire, avait vu son élection annulée en février par le Conseil constitutionnel, qui avait notamment évoqué des dysfonctionnements dans le vote par correspondance.



Au premier tour le 8 avril, marqué par une participation famélique (7,87 %) habituelle dans les circonscriptions de l'étranger, elle avait obtenu 35,15 % des suffrages, contre 28,45 % pour son concurrent soutenu par un éventail de partis de gauche (La France insoumise, EELV, PCF, Génération.s de Benoît Hamon. Le candidat de droite Raphaël Chambat (Les Républicains) avait été élu avec 13,95 % des suffrages.



Le parti majoritaire du président Emmanuel Macron a aussitôt vu dimanche soir "un signal fort" dans cette réélection, un an pile après le premier tour de l'élection présidentielle. "Ravis de vous retrouver sur les bancs de notre majorité ! Un an après la victoire d' , sa réélection est un signal fort venant des électeurs. ", a fait valoir En Marche sur Twitter.



"Bravo à réélue ce jour députée des Français de l'étranger de la 5eme circonscription. La candidate LR contestant sa 2nde place en juin ayant finalement renoncé, son parti aura été éliminé dès le 1er tour", s'est félicité le délégué général de LREM, Christophe Castaner.



Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a pris acte dimanche en fin de soirée de la défaite de son candidat tout en saluant son score. "Grand salut à qui a considérablement amelioré son score avec 46 % et 13 points de plus dans l'élection législative des Français de l'étranger", a-t-il déclaré sur Twitter.