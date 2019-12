Franc CFA: Macron se félicite d'une "réforme historique majeure"

Emmanuel Macron s'est félicité samedi à Abidjan de la "réforme historique majeure" que représente l'accord entre huit pays de l'ouest africain et la France sur le franc CFA qui va devenir l'Eco.



"L'Eco verra le jour en 2020, je m'en félicite", a déclaré le président français au cours d'une conférence de presse avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le franc CFA était "perçu comme l'un des vestiges de la Françafrique", a-t-il estimé.



Le « CFA » doit être remplacé à l’horizon 2020 par une nouvelle monnaie : l’Eco. Le changement ne devrait concerner à ce jour que les huit pays de l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA): le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L’Afrique centrale restant pour l’heure tenue à l’écart.