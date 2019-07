Fouzi Lekjaa confirme la démission d'Hervé Renard de son poste de sélectionneur national de football

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a confirmé, lundi, avoir reçu la démission, dimanche 21 juillet, d'Hervé Renard de son poste de sélectionneur de l'Equipe nationale.



La démission du technicien français sera effective après 15 jours, a précisé M. Lekjaa lors d'une rencontre sur la situation du ballon rond marocain, tenue à Skhirat.



Le président de la FRMF a fait état de la mise en place, la semaine prochaine, d'une commission spécialisée chargée d'évaluer les CV des techniciens candidats à prendre les commandes de la sélection nationale.



M. Lekjaa a, par ailleurs, mis en avant le bilan "positif" de l'ère Renard qui a permis de créer un groupe homogène constituant un acquis pour le football marocain.



Depuis son arrivée à la tête de l'Equipe nationale, le technicien français a déployé énormément d'efforts pour remettre en selle une équipe qui pointait à la 80è place du classement mondial, a rappelé M. Lekjaa, notant que la sélection fait partie aujourd'hui des meilleures équipes africaines.



Les Lions de l'Atlas ont fait un parcours honorable depuis 2016 marqué par une qualification en quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2017, une qualification à la Coupe du monde après 20 ans d'absence, a t-il poursuivi, notant que lors de CAN en Egypte, la sélection a réalisé une excellente entame de la compétition avant de buter sur le Bénin.



Il a estimé que cette élimination était brusque après le carton plein réalisé par la sélection lors de la phase de poules, soulignant que la disqualification est une source de tristesse et de frustration pour lui et pour l'ensemble du peuple marocain qui espérait atteindre au minimum le dernier carré.



Après cette démission, la FRMF va capitaliser sur les acquis de cette ère et travailler dans la continuité avec le même état d'esprit, a relevé M. Lekjaa, exprimant sa reconnaissance pour le travail accompli par Hervé Renard et son staff technique.



Lors des prochains mois, la FRMF va procéder à un renouvellement de son personnel et de la Direction technique nationale, a-t-il fait savoir, précisant que l'accent sera mis sur la compétence comme premier critère de recrutement. En contrat jusqu'en 2022, Renard a été nommé en février 2016 à la tête de la sélection nationale "A" et celle des joueurs locaux. Il a également été chargé de superviser, en collaboration avec la Direction technique nationale (DTN), l'équipe nationale olympique.