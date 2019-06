Fouad Brin: le complexe Tanger Med , la "concrétisation d’une ambition royale volontariste et visionnaire"

"Le complexe Tanger Med est la concrétisation d’une ambition royale volontariste et visionnaire", a déclaré, vendredi, le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, soulignant que le choix de l’implantation du site, voulu par le roi Mohammed VI à la croisée des routes maritimes, a été "juste et pertinent."



Plus grand port d'Afrique en volume de conteneurs, le complexe portuaire Tanger Med a officiellement ouvert vendredi deux nouveaux terminaux, lors d'une cérémonie présidée par le prince héritier Moulay El Hassan, qui a représenté le roi Mohammed VI.



Ce Complexe dote le Royaume d’une infrastructure de rang mondial sur le Détroit de Gibraltar, et fait du Maroc un acteur portuaire et industriel de premier plan en Afrique et en Méditerranée, a affirmé M. Brini dans une allocution à cette occasion.



"La décision clairvoyante du souverain de lancer les études puis les travaux du port Tanger Med 2, dès la fin de la précédente décennie, au moment ou les économies les plus développées étaient en crise, et en proie au doute, a permis à Tanger Med de tripler ses capacités, en passant de 3 millions à 9 millions de conteneurs par an", a-t-il poursuivi, relevant que "Tanger Med est aujourd'hui la première capacité portuaire en Méditerranée."



Opérationnel depuis 2007, le mégaport dessert 186 ports dans 77 pays avec 52,2 millions de tonnes manutentionnées en 2018. Son trafic pourra atteindre 120 millions de tonnes manutentionnées annuellement, a indiqué M. Brini, soulignant que cela a contribué à installer le Royaume sur la scène maritime internationale et à le hisser de la 83eme à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).



Le Président du Conseil de surveillance de TMSA a également rappelé à cette occasion que Tanger Med était la 1ere plateforme import-export du Royaume, avec des flux d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams, en 2018.



Les nouveaux terminaux représentent neuf ans de travaux titanesques et un investissement public de 1,3 milliard d'euros, auquel s'ajoute près d'1,3 milliard de dirhams injecté par des opérateurs privés, dont le concessionnaire néerlandais APM terminals pour son terminal flambant neuf, selon le directeur de Tanger Med Rachid Houari.



L'Afrique est son premier marché avec une part de 38%, suivi par l'Europe (27%), l'Asie (26%) et l'Amérique (9%).



Le parc industriel adossé au complexe portuaire, en zone franche, compte 900 entreprises -surtout automobile, mais aussi textile, électronique, aéronautique, logistique, agroalimentaire- et 70.000 employés pour un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2017.