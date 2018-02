Forum sur la coopération Maroc-Afrique de l’Ouest dans le domaine agricole, le 15 mars à Meknès

‘’La coopération Maroc-Pays de l’Afrique de l’Ouest : Quels partenariats pour la formation et l’investissement dans le domaine agricole ?’’ est le thème du 12-ème Forum de l’Ecole Nationale d’Agriculture (ENA) de Meknès, prévu le 15 mars prochain. Ce Forum, organisé par le cercle des élèves ingénieurs de l’ENA, se veut une plate-forme d’échanges et de rencontres entre les futurs ingénieurs et le monde professionnel, autour de thématiques d’actualité.



Des professionnels de différentes filières agricoles, des responsables du département de l’agriculture et des chercheurs en sciences agronomiques, aussi bien du Maroc que de pays africains, animeront les tables-rondes au menu de cette édition.



‘’Plan Maroc vert et opportunités de partenariat pour le développement agricole en Afrique ?’’, ‘’Regards et expériences croisés de la formation supérieure en sciences agronomiques’’ et ‘’l’investissement dans le secteur agricole ouest-africain : quelles opportunités pour le secteur bancaire et le jeune entrepreneuriat ?’’ sont les principaux axes qui guideront les débats. L’ENA, qui forme des ingénieurs agronomes dans différentes filières, a formé, depuis sa création en 1942, plus de 3.500 cadres dans les domaines agricole et du développement rural, dont quelque 450 appartenant à une trentaine de pays étrangers.