Forum parlementaire afro-latino-américain : Le Parlement latino-américain et des Caraïbes, un partenaire clé (Benchamach)

Lors d'un entretien avec le président du Parlement latino-américain et des Caraïbes, Elias Castillo, en marge de la 140ème session de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) à Doha, M. Benchamach a indiqué que le parlement marocain avait progressé dans la mise en place de cette initiative "qualitative et ambitieuse" qui constitue un cadre de référence pour une action commune, un espace de dialogue et un mécanisme de plaidoyer visant à faire entendre la voix des peuples d'Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes dans diverses instances parlementaires internationales, et à faire face aux défis communs, en particulier à la lumière des mutations rapides et croissantes que connait actuellement le monde.



Le responsable marocain s'est félicité de la dynamique des relations entre les parlements marocain et latino-américain au cours des dernières années, soulignant que le mémorandum d’entente signé entre les deux parties en avril dernier "traduit l'intérêt que porte les deux parlements à servir les peuples des deux régions et constitue le point de départ pour rattraper les occasions perdues en raison de facteurs et de contextes historiques qui ont dominé la diplomatie parlementaire et l'ont confinée dans des considérations idéologiques étriquées".



Pour sa part, M. Castillo a exprimé sa satisfaction du niveau des entretiens qu'il a eus avec des représentants parlementaires et gouvernementaux lors de sa visite au Royaume en janvier dernier dans le cadre de sa participation au colloque international sur les expériences de réconciliation nationale, organisé par la Chambre des Conseillers en partenariat avec le Conseil National des Droits de l'Homme, réitérant sa grande considération pour le modèle de développement et démocratique du Royaume sous la conduite du Roi Mohammed VI.



Il a souligné que la position géostratégique et le statut du Maroc dans son environnement régional lui permettent de jouer un rôle central dans le rapprochement entre les pays des groupements africains et arabes et ceux latino-américains, et aussi de servir de plateforme solide pour la construction d'un avenir commun. M. Castillo a également salué l'initiative du Parlement marocain en faveur de la création du Forum parlementaire afro-latino-américain, exprimant la volonté du Parlement latino-américain et des Caraïbes d'œuvrer pour la mise en place de cette initiative, qui contribuera à renforcer les relations entre les peuples d'Amérique latine et d'Afrique.



Après s'être félicité de voir la chambre des Conseillers assurer la présidence du Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire, le Président du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes a officiellement invité M. Benchamach à participer, en juin prochain, à la session annuelle de l'Assemblée générale de cette organisation parlementaire.