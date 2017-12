Forum ministériel arabe: Appel à l'adoption du 1er plan opérationnel pour le développement urbain

Dans un document intitulé "Déclaration de Rabat", présenté lors de la séance de clôture de cette rencontre, avec comme thème "Mise en œuvre du nouveau programme urbain dans la région arabe", les participants ont recommandé la création d'organismes institutionnels permettant le développement et la mise en œuvre de stratégies intégrées et de politiques urbaines aux niveaux régional et national.



Les conférenciers ont également insisté sur l'importance d'intégrer les questions de développement durable sur le site web du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme, pour la coordination des efforts et des initiatives entre experts, établissements universitaires et bureaux d'études, et de permettre une mise à jour permanente de la législation et des lois, ainsi que sur l'instauration d'un mécanisme pour renforcer la coopération en matière de formation et de qualification des ressources humaines et encourager l'innovation et la créativité dans les questions d'intégration, durabilité, de qualité, d'efficacité énergétique et d'adaptation aux changements climatiques.



De même, ils ont souligné la nécessité d'inciter à la création de villes intelligentes, de développer les services électroniques nécessaires au développement urbain, de promouvoir la gestion immatérielle et de mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation intégrés en adéquation avec les systèmes des États membres, à travers la promotion du savoir et le transfert de technologie, exhortant la Ligue des États arabes à renforcer sa coopération avec la Commission économique et sociale des Nations-Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) qui soutient ce plan.



A travers la Déclaration de Rabat, qui sera un des principaux mécanismes régionaux de suivi et d'examen de la mise en œuvre du Plan de développement durable 2030 dans la région arabe, les participants ont appelé à mettre en œuvre la résolution 26/2 adoptée par la 26è session du Conseil d'administration du Programme des Nations-Unies pour les établissements humains et qui visait le renforcement du rôle d’ONU-Habitat dans le traitement des crises urbaines, en créant un fonds de contributions volontaires pour faciliter le déploiement rapide d’ONU-Habitat en cas de crises urbaines et de situations d’urgence.



Ils ont aussi souligné le droit du peuple palestinien au développement durable comme tous les pays du monde, appelant à mettre fin à l'occupation israélienne et au démantèlement des colonies de tous les territoires palestiniens occupés. Ils se sont également félicités de la volonté du gouvernement des Émirats arabes unis d'accueillir le troisième Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain en 2019 et de suivre la mise en œuvre des résultats au niveau national, en coordination avec toutes les parties prenantes et les acteurs nationaux concernés.



Organisé sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec la Ligue arabe et le Bureau régional pour les pays arabes, cet événement de trois jours a été l'occasion de discuter des moyens de promouvoir l'urbanisation en tant que facteur clé du développement durable. Cette 2è édition a permis d'ouvrir le débat sur les défis actuels et futurs auxquels font face les pays arabes, dans la mise en œuvre de la stratégie arabe de logement et de développement urbain durable 2030, qui constitue un pas vers la mise en œuvre de l'Agenda de 2030 pour le développement durable de la région et de la nouvelle stratégie urbaine.