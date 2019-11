Forum économique libyen: Appel à tirer profit de l’expérience marocaine en matière d'investissement

Les participants au premier Forum international libyen sur l'économie et l'investissement au Maroc (11-12 novembre à Rabat), ont souligné, mardi, l'importance de tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine du développement économique et des investissements, relevant que l'expertise développée par le Royaume constitue une référence et un modèle à suivre pour les pays du Maghreb et du contient africain.



Lors de la séance de clôture de ce forum, qui a connu la participation de plus 400 personnes de 12 pays représentant les secteurs public et privé et les différents domaines économiques libyens, les intervenants ont également souligné l'importance de renforcer le partenariat avec le Maroc, notamment en développant des projets dans le domaine des infrastructures, de l'immobilier, et en promouvant le libre-échange, l'économie de services ainsi que des programmes d'emploi et d'intégration professionnelle.



Les participants à ce forum, initié sous l'égide du Conseil présidentiel libyen en collaboration avec le ministère marocain de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique et placé sous le thème "Vers un partenariat économique solide", ont plaidé aussi en faveur d'une plus grande implication du secteur privé libyen dans le domaine pétrolier.



De même, ils ont souligné l'intérêt de promouvoir les énergies renouvelables en tant que levier stratégique du développement économique, et recommandé l'actualisation du système juridique et administratif relatif à l'investissement, ainsi que la mise en place de réglementations visant à assurer la transparence et la protection des investisseurs.



Les intervenants se sont aussi engagés à soutenir les projets de partenariat stratégique entre les membres du forum et à encourager la concertation entre les opérateurs économiques libyens et étrangers pour drainer d'autres investisseurs internationaux potentiels, tout en appelant à la constitution d'un groupe juridique consultatif en coordination avec l'Union générale des chambres libyennes afin d'élaborer des modèles d'accords, de protocoles et de contrats de partenariats économiques.



Dans son allocution de clôture, le directeur exécutif du forum, Al-Mahdi Abdelaâti, s'est réjoui du choix de Rabat pour accueillir cet important événement international, mettant en avant les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine économique ainsi que le statut avancé dont jouit le Royaume auprès de l'Union européenne.



Le rapprochement du Maroc avec l'UE dans le cadre du Statut avancé contribue, de manière effective, à renforcer l'accès du Royaume et de ses entreprises aux marchés européens, a-t-il affirmé. Il a en outre évoqué la création de bureaux de conseil en Libye et ailleurs pour présenter aux investisseurs potentiels les opportunités d'affaires que recèle son pays.



Il a également annoncé l'organisation de la deuxième édition du forum à Tanger l'année prochaine, et ce dans le but d'explorer les perspectives de coopération prometteuses et de lancer des projets d'investissement communs entre les deux pays méditerranéens.



Diverses thématiques ont été examinées lors de cet événement international notamment les orientations futures des secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables en Libyen et les opportunités d'investissement prometteuses offertes dans ce domaine.



Cette manifestation était également une occasion pour bâtir les ponts de communication entre les investisseurs des pays participants selon une vision ouverte et complémentaire ayant pour objectif ultime de réaliser le développement économique et social au Maghreb.