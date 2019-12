Forum économique de Fès-Meknès: la "Fondation Esprit de Fès" distinguée

La "Fondation Esprit de Fès" a été distinguée mecredi dans la catégorie "Culture, innovation et créativité", lors d’une cérémonie en présence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, à l'occasion de la troisième édition du Forum économique de Fès-Meknès qui s'est ouverte hier à Fès, sous le thème "Des partenariats innovants, des synergies de croissance".



La cérémonie d'ouverture du Forum été marquée par la présence du chef du gouvernement, du président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, du Wali de la région de Fès-Meknès, Said Zniber, du président du conseil régional, Mohand Laenser, des gouverneurs des préfectures et des provinces de la région, des élus, des diplomates et de plusieurs autres personnalités marocaines et étrangères.avec la participation de responsables nationaux et régionaux, des représentants des villes étrangères jumelées avec la cité Idrisside et des acteurs économiques de la place.



La "Fondation Esprit de Fès", présidée par Abderrafih Zouitene, a été honorée pour sa contribution, à travers le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, au dialogue des cultures et des religions, à mieux faire connaître les valeurs du Royaume marqué par l’ouverture sur l’autre, l’esprit de tolérance et d’accueil et la richesse de son patrimoine matériel et immatériel, ainsi que la mise en avant du renouveau de la médina de Fès et de l'image de la cité Idrisside comme destination culturelle.



Parmi les autres catégories, celle du tourisme est allée au "Château Roslane Boutique & Spa" de Ghita Zniber. Cet établissement d’excellence au coeur des vignes a décroché le label Relais & Châteaux et s'est engagé à soutenir, à protéger et promouvoir la richesse et la diversité de la cuisine et des traditions d’hospitalité locales.



Les participants au Forum économique de Fès-Meknès traiteront, trois jours durant, de sujets ayant trait aux rôles des conseils des villes dans la promotion du développement durable, aux programmes innovants pour le développement des entreprises, à la promotion des industries culturelles, créatives et sportives et aux défis de l’ouverture à l’international.