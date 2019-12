Forum économique France-Maroc: rénover pour cibler des secteurs stratégiques (El Kettani)

Dans la Déclaration politique conjointe, publiée à l'issue de la 14ème Rencontre de haut niveau France-Maroc, co-présidée par le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani et le Premier ministre français, Edouard Philippe.



Le Maroc et la France ont exprimé leur détermination à booster leurs relations économiques à travers la mise en place d'un cadre général des affaires favorable à la promotion des échanges et des investissements.



Les gouvernements des deux pays encouragent l'accroissement de leurs échanges économiques et réaffirment, selon la Déclaration conjointe , "la nécessité de mettre en place un cadre général des affaires favorable à la promotion des échanges et des investissements".



Ils ont noté, avec "satisfaction", que la France demeure le premier investisseur étranger au Royaume et que le Maroc est la première destination des investissements français sur le continent africain, et se sont félicités que "le partenariat industriel bilatéral réponde à un dessein productif commun, permettant à de nombreuses sociétés françaises d’accroître leur compétitivité et à leurs partenaires marocaines de renforcer leurs positions sur les marchés tiers, notamment en Afrique".



Les deux gouvernements sont convenus, ajoute la Déclaration, d’examiner les possibilités d’appui aux très petites et moyennes entreprises (TPME) et aux joint-ventures entre les entreprises privées marocaines et françaises y compris pour des partenariats orientés vers l’Afrique.