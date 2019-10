Forum d'affaires Maroc-France: Focus sur les atouts économiques de la région Dakhla-Oued Eddahab

Le Forum d'affaires Maroc-France, qui se tiendra du 23 au 25 octobre à Dakhla, mettra en avant les multiples atouts économiques de la région Dakhla-Oued Eddahab, en vue d'en faire un hub vers l'Afrique subsaharienne, ont souligné, jeudi à Casablanca, les organisateurs de cet événement.



Organisée par la Région Dakhla Oued-Eddahab et la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition du Forum d'affaires Maroc-France mise sur la participation de près de 300 opérateurs économiques aussi bien nationaux que français et africains, ont affirmé les organisateurs lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement.



"Du 23 au 25 octobre, plusieurs opérateurs économiques français, marocains et africains se réuniront à Dakhla dans le cadre de ce forum pour échanger des opportunités d'investissement dans la région qui jouit de sa proximité de l'Afrique subsaharienne, un marché prometteur en plein émergence", a dit le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja Al Khattat.



La région de Dakhla-Oued Eddahab dispose d'importants potentiels et atouts dans plusieurs secteurs économiques, a indiqué M. Yanja, relevant que le forum serait l'occasion pour la région de mettre en avant ses projets stratégiques programmés dans le cadre de son Plan de développement régional.



Ce forum d'affaires verra la présentation du Plan de Développement Régional de Dakhla Oued-Eddahab ainsi que la signature d’une convention de partenariat entre la région et des institutions de premier rang, a-t-il annoncé.



Pour sa part, Philippe-Edern Klein, président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, a affirmé que cet événement a pour objectif de renforcer la coopération économique entre la France et le Maroc, de faire découvrir aux investisseurs les potentialités de la région de Dakhla-Oued Eddahab et de mettre en avant ses opportunités d’affaires auprès des opérateurs économiques français et marocains.



Le Forum ambitionne également de faire de Dakhla un hub subsaharien, eu égard aux multiples opportunités économiques dont jouit la région dans les secteurs de la pêche et produits de la mer, la transformation halieutique, le tourisme, le transport et logistique, ou encore le commerce, a ajouté M. Klein.