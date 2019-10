Forum d'Affaires Maroc-France: signature de deux conventions de partenariats pour le développement de la région Dakhla-Oued Eddahab

Deux conventions de partenariat portant sur le développement et la promotion de l'écosystème auto-entrepreneurial dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et sur la viabilisation, l’aménagement, et la gestion des parcs logistiques à Bir Gandouz et Guerguarat ont été signées, jeudi, en marge du Forum d'affaires Maroc-France qui se tient du 23 au 25 octobre à Dakhla , sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.



Signée par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, Brahim Arjdal d’une part, et le président du Conseil de la région, El Khattat Yanja d’autre part, la première convention dont la contribution de l’Agence est de 8,7 MDH, a pour objectif d’accompagner les auto-entrepreneurs dans la région, durant les différentes phases de leur développement.



Cette convention se décline en trois axes clés, à savoir la mobilisation et sensibilisation des auto-entrepreneurs, l’accompagnement des auto-entrepreneurs et le suivi post-accompagnement.



Concernant la mobilisation et sensibilisation des auto-entrepreneurs, cette convention tend à identifier les segments de bénéficiaires et de l’adéquation de leurs attentes avec les filières et opportunités d’auto-entrepreneuriat et à mettre en place un écosystème de partenaires pour renforcer les conditions d’émergence et de résilience des auto-entrepreneurs (transfert de compétences, mentoring, mise en réseau, micro-financements…).



S’agissant du 2éme axe, qui est '’l’accompagnement des auto-entrepreneurs", il s’articule autour de la conception et développement d’une offre intégrée d’accompagnement des auto-entrepreneurs de la région, tout en mettant à leur disposition des programmes pour le développement de leurs compétences entrepreneuriales et métiers et d’une offre de financement. Il s’agit également de l’élaboration d’une plateforme digitale visant la mise en relation pour la création des opportunités de marché au profit des auto-entrepreneurs de la Région.



Quant au 3éme volet "suivi post-accompagnement", il est axé sur la mise en œuvre de dispositifs de suivi des bénéficiaires et de leur autonomisation économique et la définition de programmes complémentaires pour renforcer la résilience des bénéficiaires (accès aux équipements et à la première commande), tout en assurant le réseautage entre les auto-entrepreneurs.



Le président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), Philippe-Edern Klein, le wali de la région et le président du conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab ont procédé à la signature de la deuxième convention ayant pour objet de définir les conditions et les modalités, réalisation, de promotion et de commercialisation des projets des parcs logistiques de Bir Gandouz et Guerguarat.



Le programme de réalisation du projet comprend notamment l’élaboration des études, l’acquisition de l’assiete foncière relative au projet, l’aménagement des parcs (voirie, assainissement, eau potable, électrification, éclairage, télécommunications) et la réalisation des infrastructures hors-site nécessaires à la mise en valeur des parcs et les aménagements communs internes.



Les parcs logistiques Bir Gandouz et Guerguarat, de 30 ha chacun, seront de dernière génération pour satisfaire aux critères écologiques et de développement durable. Ils sont destinés à accueillir en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) logistiques sur tous les maillons de la chaîne de valeur (transporteur, entrepositaire, représentants en douane, transitaires, agents de fret…), ainsi que les différents services (restauration, banque, pharmacie, commerces et guichet d’aide à la création d’entreprise et à l’obtention d’autorisations de construire).



La réalisation des parcs logistiques à Bir Gandouz et Guerguarat selon les standards internationaux en matière d’infrastructures et de services s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la région de Dakhla Oued Eddahab et favorise l’implantation d’entreprises aussi bien nationales qu’étrangères, eu égard aux atouts dont bénéficie la région.