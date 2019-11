Forum MEDays: le président de la Sierra Leone Julius Maada Bio au maroc

Le président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio est arrivé, jeudi à Tanger, pour participer à la 12ème édition du Forum MEDays.



A son arrivée à l'aéroport de Tanger Ibn Battouta, le chef de l'Etat sierra léonais a été accueilli par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger, Mohcine Jazouli.



Après avoir passé en revue un détachement de la Marine Royale qui rendait les honneurs, M. Maada Bio a été salué par le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, la présidente du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le président du Conseil préfectoral de Tanger-Assilah, la vice-présidente de la Commune urbaine de Tanger et le président de l'Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDays.



S'exprimant à cette occasion, M. Baada Bio s'est félicité des relations excellentes entre les deux pays, exprimant la volonté de les consolider davantage dans des domaines d'intérêt commun.



La participation du Sierra Leone au Forum International MEDays s'inscrit dans le cadre de la coopération avec le Royaume du Maroc et ceci en vue de renforcer davantage les relations notamment dans le secteur économique, a-t-souligné dans une déclaration à la presse.



M. Maada Bio a rappelé dans ce sens les visites effectuées par plusieurs ministres marocains au Sierra Leone.



La 12è édition du Forum international MEDays, placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, se tient du 13 au 16 novembre à Tanger, sous le thème "Crise globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion" avec au programme une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue Nord-Sud, en passant par les défis sécuritaires.