Forum Horizons Maroc : une 24ème édition dédiée à l'Afrique début février à Paris

Après le succès enregistré lors des précédentes éditions, le Forum Horizons Maroc (FHM), principal salon de recrutement des jeunes étudiants et professionnels marocains et étrangers intéressés par le Maroc, revient pour une nouvelle édition, la 24ème du genre, dédiée à l’Afrique, et ce dimanche 2 février 2020 à Paris.



Une initiative de l’Association des Marocains en Grandes Ecoles et Universités (AMGE-Caravane),le FHM, devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des professionnels de tous bords désireux de saisir les opportunités qu’offre le Maroc tant sur le plan de l’emploi que celui de l’investissement, installera ses quartiers à l’Espace Grand Arche de La Défense, premier quartier d’affaires européen, avec une nouvelle édition sous le thème « Élargissez vos horizons, visez l’Afrique ».



Pour cette édition, le FHM vise l’Afrique en invitant plusieurs entreprises et start-ups basées ou ayant des filiales dans le continent de venir rencontrer tout étudiant, cadre ou investisseur intéressé par ce continent plein d’opportunités.



«Notre forum, qui est aujourd’hui le plus grand forum de recrutement marocain à l’étranger, a pour ambition de devenir un acteur incontournable dans le recrutement et l’entrepreneuriat à l’échelle africaine », expliquent les organisateurs dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.



Afin de réaliser cette vision, les entreprises invitées à ce Forum vont proposer des offres d'emplois pour leurs bureaux marocains et dans leurs filiales en Afrique, expliquent les organisateurs qui affirment s’attendre à accueillir un public international intéressé par l'Afrique de manière générale.



De même, une panoplie de jeunes entrepreneurs africains seront invités à prendre part au village startup, l’autre événement phare de cette journée, qui mettra en avant les avancées de la communauté entrepreneuriale africaine. Le village start-up du Forum Horizon Maroc, qui en est à sa 4ème édition, accueillera les meilleures structures marocaines et africaines avec un prix d’innovation à la clé remis à l’issue de la journée.



Les organisateurs prévoient également d'organiser un Business Case avec un grand cabinet international implanté en Afrique et spécialisé dans le conseil en stratégie. « Une trentaine d'étudiants dans les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs à Paris pourront travailler pendant une journée sur des problématiques stratégiques en Afrique (les politiques agricoles, l'investissement dans l’infrastructure ...etc.) », expliquent-ils.



Cette 24ème édition du FHM sera rythmée, par ailleurs, par des conférences permettant de mieux appréhender les voies économiques et géopolitiques empruntées par le Maroc.



Avec plus d’une cinquantaine d’entreprises présentes chaque année et quelque 2000 visiteurs, a pour ambition d’être une porte d’ouverture privilégiée vers le continent africain. D'innombrables offres d’emploi et de stages sont à pourvoir le jour du forum. Il est ainsi l’occasion pour les entreprises présentes de profiter de l’incroyable vivier de talents que sont les jeunes diplômés et actifs formés dans les plus prestigieuses écoles et universités françaises.



« Fort de son ancrage africain, le Maroc est incontestablement la porte d’entrée du continent de l’avenir en plein élan. Le Forum Horizons Maroc se présente comme le premier salon de recrutement marocain à l’étranger qui sera marqué cette année par une vision panafricaine. En tant que Marocains, nous pensons que nous devons accompagner l’évolution de notre continent et être modestement acteurs du changement à notre échelle», affirme Hamza Dahmani, Président de l’Association des Marocains en Grandes Ecoles et Universités (AMGE-Caravane).