Forum Crans Montana: lancement d'une campagne médicale spécialisée au profit des Subsahariens résidant à Dakhla

Une campagne médicale spécialisée au profit des Subsahariens résidant à Dakhla a été lancée, vendredi, en marge de la 5ème édition du Forum Crans Montana, qui se tient du 14 au 17 mars sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.



Cette campagne, organisée par la délégation provinciale de la santé sous la supervision de la Direction régionale de la santé de Dakhla-Oued Eddahab, vise à améliorer l’accès d'une population de 1.600 migrants aux soins spécialisés, à travers la réalisation de 500 consultations multidisciplinaires et la prise en charge de plusieurs interventions chirurgicales au CHR Oued Eddahab. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la directrice de l'hôpital Hassan II de Dakhla, Fatima Aslaou, a indiqué que cette campagne de deux jours, organisée dans l'esprit de la coopération sud-sud, porte sur plusieurs services et soins: consultations multidisciplinaires, examens exploratrices de radiologie (radiologie Standard, échographie, TDM, Mammographie), dispensation de médicaments, entre autres. L'initiative s'inscrit également dans le cadre d'un programme du ministère de la santé dédié à ces migrants et de la mise en oeuvre de la stratégie du département visant à réduire à 0 journée le délai des rendez-vous dans les établissement hospitaliers.



Pour sa part, le président de l'Association des médecins d’Oued Eddahab-Lagouira, Tarik Mesbahi, a fait observer que l’association participe, en partenariat avec des représentants du ministère de la Santé, à cette initiative humaine à travers la mobilisation de 17 médecins spécialisés, deux médecins généralistes, outres des infirmiers, des techniciens et des administratifs.



Le staff médical procédera à cette occasion par étapes à travers la sélection des bénéficiaires et la réalisation des consultations et des diagnostics selon les spécialités et les cas, ainsi que la réalisation d’interventions chirurgicales d’urgence, a expliqué M. Mesbahi



Selon les organisateurs, le coût global de cette campagne médicale, organisée en partenariat avec l’Association des médecins d’Oued Eddahab-Lagouira et l’Association des infirmiers à Dakhla, s’élève à 50.000 financé par le ministère de la Santé pour couvrir les frais de la réhabilitation et des services de logistique.



Cette campagne médicale intervient dans le sillage du Plan Santé 2025 qui prévoit, entre autres, le développement de la santé mobile par l’appui des initiatives de médecine solidaire dans le cadre de caravanes médicales spécialisées au profit des populations démunies.