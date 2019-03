Forum Crans Montana à Dakhla : les maux et défis de l'Afrique au menu de l'édition 2019

Le Forum Crans Montana, un haut lieu de débats et de réflexions qui se tient pour la 5ème fois consécutive au Royaume, reste fidèle à sa vocation africaine dont il a fait quasiment une raison d'être. La ville de Dakhla, la perle du sud marocain, s'érige de nouveau en capitale mondiale de l'Afrique et d'espace de dialogue et d'échange entre un parterre d'experts, de responsables et de représentants d'organisations internationales sensibles aux préoccupations du continent africains et de ses populations.



Placée sous le thème "Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse", l'édition 2019, qui se tient du 14 au 17 mars sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, rassemblera chefs d’Etat et de gouvernement, ministres, organisations régionales et internationales, parlementaires et de nombreuses entreprises venus d’Afrique, de la ceinture Sud-Sud et du monde entier pour débattre des grands enjeux de l’Afrique et de son intégration mondiale. Outre les sessions et panels au menu, plusieurs activités sont prévues à cette occasion: sessions de formation, caravane médicale spécialisée, activités associatives, manifestations culturelles, etc. La jeunesse occupera une place de choix dans le programme de ce forum qui tentera d'examiner les moyens de renforcer la participation des jeunes à la lutte contre l’extrémisme, de promouvoir le rôle des organisations de jeunesse dans la préservation de la paix et d'impliquer pleinement et efficacement les jeunes dans les processus de prise de décision.



L'accent sera également mis sur l'émergence de l'Afrique et la transformation digitale, qui est de nature à ouvrir des perspectives exceptionnelles pour l’éducation, la finance, l’énergie, la mobilité, la santé et l’agriculture, tout en favorisant le développement d’un écosyste me propice a l’innovation numérique et a l’épanouissement d’une jeunesse africaine talentueuse. La question est en fait surtout économique, en ce qu'elle interpelle sur le mode le numérique a mettre en œuvre pour accompagner la transformation digitale des entreprises africaines et favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.



L'édition 2019 parlera également agro-industrie et croissance durable et solidaire dans un continent où la demande alimentaire devrait plus que doubler, ce qui fait de la sécurité alimentaire une priorité majeure. Il s'agit là encore de souligner les bonnes pratiques et les ressources à mettre en œuvre pour renforcer l’éducation des jeunes et des femmes, favoriser l’acce s aux nouvelles technologies, l’agro-entrepreneuriat et l’agro-business et développer des partenariats publics-privés pour permettre aux agriculteurs africains d’accéder a de nouveaux marchés.



Par ailleurs, les débats porteront sur les opportunités de développement offertes par les énergies renouvelables, à la lumière de l’immense potentiel de l’Afrique en énergies nouvelles (solaires, éoliennes et hydroélectriques) et des possibilités de mener de grands projets d’infrastructures transfrontaliers dans le cadre de l’intégration régionale en la matière.



Sont également au menu des sujets aussi divers que les défis de la transformation numérique vers des villes intelligentes, la coopération économique entre le Maroc et l'Afrique de l'Est, les enjeux et perspectives de la couverture santé universelle, ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership des femmes qui jouent un rôle crucial dans l’émergence et le développement du continent.



Le Forum de Crans Montana est une organisation internationale non gouvernementale créée en 1986, qui se veut le porte-étendard de la promotion d'un monde meilleur. Fort d'une longue expérience, il est devenu une référence et un partenaire crédible pour les différents acteurs internationaux du monde de la politique, de l'économie et de la diplomatie: gouvernements, organismes spécialisés et organisations mondiales et régionales comme l’ONU, l’UNESCO, l’ONUDI, la FAO et l’Union européenne, entre autres.