Forum Crans Montana à Dakhla: El Otmani s'entretient avec de hauts responsables étrangers

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a tenu, samedi à Dakhla, une série de rencontres avec plusieurs responsables et personnalités de haut niveau en marge de la 5ème session annuelle du Forum Crans Montana (14-17 mars) placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.



Ainsi, M. El Otmani s’est entretenu avec le Premier ministre d'Haïti, Jean-Henry Céant, le vice-président de la République du Guatemala, Jafeth Cabrera, le président du parlement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lo, et le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Ngon Baba.



Ces rencontres ont été l’occasion de débattre des moyens à même de développer les relations du Maroc avec ces pays, ainsi que les perspectives de coopération dans divers domaines.



L’accent a été mis également sur la pertinence des thématiques évoquées lors du Forum Crans Montana, ainsi que la nécessité de développer un dialogue permanent et une coopération plus étroite pour relever les défis de la croissance économique.



Ces entretiens se sont déroulés en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli.