Forum Crans Montana: Création de la Ligue de judo de la région de Dakhla-Oued Eddahab

Cet événement sportif a été marqué par la présence du président du Forum, Pierre-Emmanuel Quirin, du directeur administratif de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux associés (FRMJAMA), Mohamed Fidou, du membre de la Fédération internationale de judo, Nicolas Messner, ainsi que de plusieurs acteurs sportifs marocains et internationaux.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mme Amina Zanir, membre du Comité directeur de la FRMJAMA a souligné que la création de cette ligue en parallèle avec les travaux de ce forum constitue un événement distingué.



A travers la création de cette ligue, la fédération, avec le soutien des fédérations africaine et internationale de cette discipline, ambitionne d'élargir la base des pratiquants de ce sport à travers la formation des cadres, a dit Mme Zanir.



De son côté, le président du Forum Crans Montana de Dakhla, Pierre-Emmanuel Quirin, a affirmé que cet événement a réussi à soutenir plusieurs initiatives qui célèbrent la jeunesse africaine, saluant la qualité des ateliers de formation organisés à cette occasion.



Dans ce sens, il a félicité la FRMJAMA d'avoir élargi son champ d'activité pour englober la région de Dakhla Oued Eddahab, disant voir dans ce genre d'initiatives une promotion des valeurs de paix et de co-existance.



Le directeur administratif de la Fédération, Mohamed Fidou, a de son côté exprimé sa satisfaction de la création de cette ligue régionale, qui contribuera à développer la pratique de cette discipline sportive dans l'ensemble des provinces du sud.



Même son de cloche chez M. Messner, membre de la Fédération internationale, qui a relevé que cette évolution de la fédération marocaine permettra de consolider la place du Maroc sur l'échiquier sportif, rappelant que le Royaume est très actif dans cette discipline et organise plusieurs manifestations internationales de judo.