Fortes averses orageuses jeudi dans plusieurs provinces du Maroc

De fortes averses orageuses, de niveau orange, sont attendues jeudi, entre 14h00 et 24h00, dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Sont concernées les provinces de Midelt, Figuig, Boulmane et Errachidia (reliefs), précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial.



Les provinces de Jerada, Taourirt, Guercif, Oujda et Berkane pourront connaître des averses pendant la nuit, ajoute le bulletin.