Forte explosion au 9e de Paris: 2 pompiers décédés

Une très violente explosion a eu lieu samedi matin rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de la capitale aux alentours de 9 heures du matin. Elle a fait 2 morts (des pompiers) et plus de 34 blessés dont 12 en état d'urgence absolue.



La piste d'une fuite de gaz dans une boulangerie est privilégiée.La force de l'explosion a soufflé plusieurs vitrines alentour.



Un incendie dans un commerce s'est déclenché suivi d'une forte explosion, a détaillé la préfecture de police. Des pompiers étaient déjà en train d'intervenir dans la boulangerie lorsque l'explosion a eu lieu.



En milieu de matinée, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était sur les lieux de l'explosion, en compagnie du Premier ministre, Édouard Philippe, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du procureur de Paris, Rémy Heitz. Sur Twitter, le patron de la place Beauvau a précisé que plus de deux cents pompiers étaient mobilisés pour les opérations de secours. Sur BFM TV, il a également ajouté que cent policiers avaient également été mobilisés. « La situation est maintenant maîtrisée. Le bilan s'annonce lourd. Nous accompagnons les victimes. L'ensemble de nos services de soins est mobilisé », a-t-il ajouté.