Forte affluence de supporters marocains au Caire pour prêter main forte aux Lions de l'Atlas

Les supporters marocains commencent à affluer en grand nombre dans la capitale égyptienne Le Caire pour soutenir les Lions de l'Atlas lors des premiers matches de la phase de poules de la Coupe des Nations de football (CAN), organisée du 21 juin au 19 juillet prochain.



La première vague de supporters marocains est arrivée samedi à l'aéroport international du Caire à bord d'avions de la Royal Air Maroc (RAM) et ce, des différentes villes du Royaume pour prêter main forte à l'équipe nationale lors de cet événement footballistique continental.



Dans des déclarations à la MAP, les supporters, organisés en groupes, ont exprimé leur plein soutien aux joueurs nationaux, formulant le vœu de voir la sélection nationale à la hauteur des aspirations du public marocain et signer une belle prestation lors de cette compétition.



A cette occasion, ils se sont dits optimistes et confiants en la capacité des Lions de l'Atlas à relever le défi et aller plus loin dans la compétition, notant que le premier match face à la Namibie sera crucial pour la suite de la compétition au sein du groupe D.



Par ailleurs, le directeur du bureau de la RAM au Caire, Montassir Bensaid a affirmé à la MAP que l'arrivée et l'accueil des supporters marocains à l'aéroport du Caire se sont déroulés de manière fluide et organisée, notant que toutes les mesures requises ont été prises pour réduire le temps d'attente et fournir tous les renseignements nécessaires au public marocain.



La compagnie nationale s'attend à une plus grand nombre de supporters au cours de la prochaine période, a-t-il indiqué, notant que cette forte affluence sera accompagnée de mesures organisationnelles au niveau de l'aéroport pour le bon déroulement de l'opération.



Les Lions de l'Atlas joueront leur premier match, dimanche, face la Namibie.



Le Maroc est logé au groupe D aux côtés de la Namibie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.



Les joueurs nationaux ont effectué nombre de séances d'entraînement sur le terrain des gardes frontières (Haras El Hedoud) du Caire en préparation du match de dimanche.