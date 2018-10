Formule Electrique: l'Arabie Saoudite en ouverture de la saison 2018-2019

Le Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), réuni vendredi à Paris, a validé un calendrier de 12 dates et 13 ePrix pour la prochaine saison de Formule Electrique, qui débutera le 15 décembre en Arabie Saoudite.



L'ouverture de cette Saison 5 de la FE aura lieu à Riyad. L'autonomie doublée des nouvelles monoplaces dites de 2e génération (Gen2), au "look" encore plus futuriste, évitera aux pilotes de changer de voiture à mi-course.



Deux autres nouvelles manches auront pour cadre la ville de Sanya, une station balnéaire au bord de la Mer de Chine, dans la province du Hainan qui lutte très activement contre la pollution, et Berne, en Suisse, qui succèdera à Zürich.



Calendrier 2018-2019 du Championnat FIA de Formule E, validé vendredi par la FIA:



15 décembre 2018: Riyad (Arabie Saoudite)



12 janvier 2019: Marrakech (Maroc)



26 janvier: Santiago (Chili)



16 février: Mexico City (Mexique)



10 mars: Hong Kong (Chine)



23 mars: Sanya (Chine)



13 avril: Rome (Italie)



27 avril: Paris (France)



11 mai: Monaco



25 mai: Berlin (Allemagne)



22 juin: Berne (Suisse)



13-14 juillet: New York, 2 courses